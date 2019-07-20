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Выборы Рады: в Украине наступил день тишины

20 июля, 00:01

Согласно украинскому законодательству, любая агитация 20 июля запрещена

Фото: Facebook

Начиная с 00.00 субботы, 20 июля в Украине наступает день тишины перед внеочередными выборами Верховной Рады 2019.

Согласно украинскому законодательству, любая агитация 20 июля запрещена, в частности, запрещается распространять агитационные материалы, публично призывать голосовать за или не голосовать за кандидатов и публично оценивать их деятельность.

Запрет касается наружной рекламы, встреч с избирателями, проведения акций и митингов и других форм агитации, а заканчивается он после закрытия всех избирательных участков на территории, где проводятся выборы.

В то же время, правило "дня тишины" не распространяется на информацию о самих выборах, разъяснение законодательных норм и порядка голосования.

Читайте на сайте "Сегодня" хронику: Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн

Ранее мы публиковали списки всех партий, которые пытаются попасть в Раду, а также списки всех округов и кандидатов по мажоритарке.

Также сайт "Сегодня" рассказывал о нумерации партий в бюллетенях и о том, как проголосовать правильно, чтобы не нарушить закон и не потерять свой голос.

Напомним, в день выборов на телеканале "Украина" выйдут спецвыпуски "Сегодня".


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Тег выборы, Рада, Верховная Рада, парламентские выборы, день тишины

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Сегодня

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