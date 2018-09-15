Аваков назвал "клоунадой и фарсом" решение суда в отношении Омеляна

Так министр высказался о мере пресечения в отношении Омеляна

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет фарсом решение Соломенского районного суда г.Киева, согласно которому подозреваемый в незаконном обогащении министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян должен сдать свои паспорта.

Об этом Аваков написал в Твиттер.

"У действующего министра украинского правительства Владимира Омельяна по ходатайству НАБУ – суд, в обеспечение страхов детективов решил забрать паспорта!?.. Клоунада и фарс", – отметил Аваков.







Как известно, Соломенский районный суд Киева принял решение отпустить министра инфраструктуры на поруки. Министр спорта Игорь Жданов и народный депутат Федор Бендюженко подали заявление о намерении взять на поруки подозреваемого. Спустя примерно час судья вышла из совещательной комнаты и приняла решение удовлетворить прошение министра и нардепа. Также суд обязал министра инфраструктуры сдать паспорта, а поручители должны обеспечивать явку Омеляна в суд для рассмотрения дела.

Подробней, как проходило заседание суда, можно узнать в онлайн-трансляции сайта "Сегодня".

Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали его доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.

В свою очередь сам министр отреагировал на подозрение НАБУ, отметив, что не считает инкриминируемые ему преступления серьезными, и заявил, что ему не стыдно за такое смотреть в глаза украинцам.