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Аваков не поддерживает отстранение судом Супрун

Сегодня, 20:59

При этом он добавил, что вопрос квалификации, возможно, правомерный

Фото: mvs.gov.ua
Аваков не поддерживает отстранение судом Супрун //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/754/5dd/5c57545dd2203.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/754/5dd/5c57545dd2203.jpg Политика При этом он добавил, что вопрос квалификации, возможно, правомерный

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не поддерживает решение Окружного административного суда Киева об отстранении Уляны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.

"Мы сегодня с коллегами это обсуждали. Я не поддерживаю такое отстранение... абсурдное решение", -  сказал Аваков журналистам в среду вечером.

При этом он добавил, что вопрос квалификации, возможно, правомерный. "Но вопрос определения суда, который посреди зимы "как здрасьте", ни с кем не обсудив, не выслушал доводы Кабинета министров и постановил решение такое... на мой взгляд, это решение не является доказанным".

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Он также выразил мнение, что решение Апелляционного суда по жалобе, поданной Минюстом, пересмотрит это решение.

Решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения вынес Окружной административный суд Киева по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука 5 февраля. Суд увидел "признаки очевидной противоправности" в том, что она возглавляет Минздрав в статусе и.о. больше, чем один месяц, хотя законом это не предусмотрено. При этом ей не запрещено выполнять полномочия первого замминистра здравоохранения.

В Минздраве сообщили, что сейчас "консультируются с юристами" по данному вопросу.

Президент Петр Порошенко ранее заявил о "полной поддержке" Супрун и добавил, что истину в этом вопросе установит Верховный суд Украины.

Супрун начала исполнять обязанности министра здравоохранения Украины 1 августа 2016 года. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины несколькими днями ранее – 27 июля.

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Тег суд, Аваков, супрун, отстраненные

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Источник:

Интерфакс-Украина

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