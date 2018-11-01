Аваков о санкциях: Путин ошибся, и мы сдержим "бешеную собаку путинского режима"

А у Андрея Парубия санкции против него вызвали лишь смех, и он объяснил, почему

В Украине считают, что санкции России против украинских политиков и компаний это перевод бумаги, на которой они напечатаны, а Киев теперь должен будет ударить ответными мерами.

"Ошибся Путин. Нас не 322, нас – миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами... Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима, и мы в итоге обязательно победим, потому что наше дело правое", – написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий написал в Facebook, что путинские санкции – это свидетельство некомпетентности и бессилия Кремля, а алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает скорее агонию.

"У меня эти так называемые "санкции" вызывают лишь смех, ведь я никогда не имел и не имею никакого бизнеса, денег, или имущества не территории страны-агрессора. Поэтому эти санкции ничего больше, чем перевод бумаги", – написал он.

Спикер Рады считает, что в ответ на действия агрессора теперь Украина должна усилить санкции – как на российский бизнес в Украине, так и на тех, кто, притворяясь украинцами, на самом деле представляют в Украине российские экономические и политические интересы.

Как сообщалось, сегодня глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал специальное постановление об экономических ограничительных мерах против 322 украинских граждан и 68 компаний. Читайте подробней, какие политики и компании попали в санкционный список Кремля.

В Кремле уже назвали причину санкций против Украины и условия их отмены. Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что таким образом Москва добивается от Киева нормализации отношений между странами и готова отменить ограничительные меры, если то же самое сделает Украина.

В то же время в Украине высмеяли потуги Кремля подкинуть проблем украинским политикам и чиновникам, которые считают за честь находиться "в компании достойных людей" в санкционном списке Кремля. Читайте подробней, как в Украине отреагировали политики и эксперты.