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Авиакатастрофа МАУ в Иране: ждать ли от Евросоюза санкций

13 января, 11:35

Европа считает признание Тегераном своей ответственности за крушение "шагом в верном направлении"

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Трагедия с пассажирским лайнером "Международных авиалиний Украины", сбитым иранскими Вооруженными силами 8 января, не является достаточным поводом для введения Евросоюзом санкций против Исламской республики.

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"Европейский союз не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, необходимо сначала получить результаты расследования", – заявил дипломатический источник в Брюсселе.

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Источник назвал признание Тегераном своей ответственности за случившееся "шагом в верном направлении", но теперь многое зависит от хода международного расследования и "степени открытости Тегерана в этом вопросе".

Крушение украинского Boeing-737, а также будущее иранской ядерной сделки – Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) – станут центральными темами встречи Совета Евросоюза по иностранным делам 20 января.

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Фото: kremlin.ru

"Последствия авиакатастрофы украинского Boeing, ответственность за которую признал Тегеран, и дальнейшие действия для сохранения СВПД будут рассмотрены 20 января на заседании Совета по иностранным делам", – добавил источник.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Несмотря на то, что изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, 11 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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авиакатастрофа санкции МАУ крушение Боинга

Источник: ТАСС

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