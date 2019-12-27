Авиакатастрофа с украинцами в Казахстане: появилась реакция Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский выразил поддержку родственникам погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы пассажирского лайнера Bek Air в Алматы.
Соболезнования глава государства передал в письме своему казахскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву.
"3 прискорбием и болью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета 27 декабря 2019, выполнявшго рейс Алматы – Нур-Султан. От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым", – говорится в письме Зеленского.
Напомним, авиакатастрофа произошла в ночь на пятницу, 27 декабря. По предварительным данным, при взлете самолет дважды задел хвостом ВПП, потерял высоту и врезался в бетонное ограждение и двухэтажное здание.
В результате крушения погибли 15 человек и более 60 получили ранения. Состояние шести пострадавших оценивается как крайне тяжелое, еще шести человек — как тяжелое. Среди пострадавших оказались и граждане Украины – их с травмами позвоночника доставили в больницу города Алматы. Жизням украинцев ничего не угрожает.
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