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Авиакатастрофа в Казахстане: в МИД рассказали о состоянии пострадавших украинцев

27 декабря, 10:58

У пострадавших украинцев травмы средней тяжести - проблемы с позвоночником

Место крушения. Фото: REUTERS/SZH/dn

Место крушения. Фото: REUTERS/SZH/dn

Среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане есть двое украинцев. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Среди пострадавших есть двое граждан Украины. Оба доставлены в больницу города Алматы. Врачи отмечают, что угрозы их жизни нет, в обоих травмы средней тяжести – проблемы с позвоночником", - сказал он.

По словам Погорельцева, украинский консул общался только с врачами, однако решается вопрос передачи мобильных телефонов пострадавшим, чтобы консул мог пообщаться с ними напрямую.

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Он также отметил, что обоим пострадавшим оказывается полноценное консульское сопровождение, а ситуация находится на контроле МИД.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что всего на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Киргизии, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана.

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"Всего в результате происшествия, по состоянию на 12:30 (09:30 киевское время) погибли 12 человек, в том числе командир экипажа", – сообщили в ведомстве

Падение самолета Fokker-100 авиакомпании "Bek Air" произошло 27 декабря в районе с. Альмерек Талгарского района. Самолет выполнял перелет по маршруту Алматы – Нур Султан.

Место крушения. Источник: Reuters

По данным авиационной службы, самолет потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение, а затем влетел в двухэтажное здание.

Все полеты самолетов такого типа в Казахстане временно приостановили.

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Казахстан самолет авиакатастрофа

Источник: ТАСС

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