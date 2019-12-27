Авиакатастрофа в Казахстане: в МИД рассказали о состоянии пострадавших украинцев

Среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане есть двое украинцев. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
"Среди пострадавших есть двое граждан Украины. Оба доставлены в больницу города Алматы. Врачи отмечают, что угрозы их жизни нет, в обоих травмы средней тяжести – проблемы с позвоночником", - сказал он.
По словам Погорельцева, украинский консул общался только с врачами, однако решается вопрос передачи мобильных телефонов пострадавшим, чтобы консул мог пообщаться с ними напрямую.
Он также отметил, что обоим пострадавшим оказывается полноценное консульское сопровождение, а ситуация находится на контроле МИД.
Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что всего на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Киргизии, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана.
"Всего в результате происшествия, по состоянию на 12:30 (09:30 киевское время) погибли 12 человек, в том числе командир экипажа", – сообщили в ведомстве
Падение самолета Fokker-100 авиакомпании "Bek Air" произошло 27 декабря в районе с. Альмерек Талгарского района. Самолет выполнял перелет по маршруту Алматы – Нур Султан.
По данным авиационной службы, самолет потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение, а затем влетел в двухэтажное здание.
Все полеты самолетов такого типа в Казахстане временно приостановили.
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