Австрия требует у России освободить пленных украинских моряков

Министр иностранных дел Австрии прямо на пресс-конференции с Сергеем Лавровым озвучила позицию Вены по военнопленным

Карин Кнайсль. Фото: AFP

Австрия требует у России освободить пленных украинских моряков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7a9/bb8/5c87a9bb81405.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7a9/bb8/5c87a9bb81405.jpg 2019-03-12T14:52:00+02:00 Политика Министр иностранных дел Австрии прямо на пресс-конференции с Сергеем Лавровым озвучила позицию Вены по военнопленным

Вена выступает против ареста российскими спецслужбами 24 украинских моряков после нападения на три корабля ВМС Украины в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года, заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, призвав освободить военнопленных.

"К сожалению, мы отмечаем эскалацию ситуации в Керченском проливе, которая началась 25 ноября. Мы также выразили сожаление о том, что задержаны экипажи судов, мы призываем к тому, чтобы отпустить незаконно удерживаемых граждан Украины", – сказала она на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве 12 марта.

Напомним, что сразу после инцидента в Черном море канцлер Австрии Себастьян Курц выразил готовность обсуждать новые санкции против России в ответ на агрессию против украинских кораблей и незаконный захват моряков.

"Сегодня" продолжают рассказывать о 24 украинских моряках, которых захватили россияне. Журналисты встретились с родными ребят и их звездным кумиром, чтобы передать слова поддержки:

Мы также писали, что в Австрии суд признал виновной в государственной измене и приговорил к 14 годам лишения свободы 42-летнюю Монику Унгер, которая призывала австрийскую армию свергнуть правительство и просила военной помощи у президента России Владимира Путина

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