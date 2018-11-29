Австрия заговорила о новых санкциях против России из-за плененных моряков

Сегодня, 18:08

Себастьян Курц обещает не снимать санкции против России до тех пор, пока не прекратится агрессия против Украины

Фото: AFP
Фото: AFP

Австрия готова обсуждать новые санкции против России в ответ на агрессию Москвы против украинских кораблей и незаконный захват моряков, пишет местное издание Finanzen со ссылкой на канцлера Себастьяна Курца.

"Учитывая нынешнюю эскалацию между Украиной и Россией Курц ожидает дискуссии о дальнейших санкциях", – говорится в опубликованной статье.

Курц заверил в том, что его страна поддержит санкции, которые Евросоюз ввел против России из-за ее агрессии против Украины, до тех пор, пока не исчезнет причина, по которой они были введены.

Кроме того, канцлер выразил надежду, что "ситуация между Украиной и Россией успокоится".

В то же время он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Австрия настроена на сближение ЕС и России, и назвал российский газопровод "Северный поток-2" "очень важным и положительным проектом" для его страны, который касается энергетической и общеэкономической политики.

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Также сообщалось, что все 24 членов боевого состава кораблей были арестованы и перевезены в Москву.

Кроме того, мы писали, что правительство Германии отказалось отправлять в акваторию Черного моря свои военные корабли.
Австрия, азовское море, Керченский пролив, санкции против России
Источник:

"Сегодня"

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