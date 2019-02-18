Совет Евросоюза поддержал "азовские санкции" против России

Главы МИД ЕС поддержали введение против России санкций в связи с агрессией против Украины в районе Азовского моря

Совет Евросоюза поддержал "азовские санкции" против России 2019-02-18T16:13:00+02:00 Политика Главы МИД ЕС поддержали введение против России санкций в связи с агрессией против Украины в районе Азовского моря

В ходе сегодняшнего заседания, которое проходило в Брюсселе, члены Совета министров Европейского союза поддержали введение против России санкций в связи с агрессией против Украины в районе Азовского моря.

Об этом заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев сообщил 18 февраля во время брифинга.

"Я хотел бы сказать, что наконец ЕС после некоторой паузы принял важное решение по пакету санкций, так называемому "азовскому", – сказал он.

Дипломат отметил, что заседание Совета министров ЕС еще продолжается, поэтому в ближайшее время появится информация о политических решениях по из итогам.

Напомним, на прошлой неделе президент Петр Порошенко заявил, что ЕС уже утвердил "азовский пакет" санкций против РФ из-за захвата украинских моряков и судов и примет его в начале следующей недели.

Кроме того, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина заявляет, что в Европейском Союзе 18 февраля официально заявят о решении ввести персональные санкции против граждан Российской Федерации в связи с агрессией в Керченском проливе.

Также сегодня глава европейской дипломатии Федерика Могерини анонсировала, что решение о новых санкциях Европейского Союза против России может быть принято в ближайшие две недели.

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