Бабиш пригласит Зеленского и Гончарука в Чехию

/ Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского и главу Кабмина Алексея Гончарука посетить с визитом Чехию. Об этом он заявил журналистам перед отбытием с двухдневным визитом в Киев.

"Передам приглашение Зеленскому и Гончаруку посетить Чехию, — отметил он. — В Праге они могли бы встретиться, в частности, с руководителями стран Вишеградской группы, в которой ныне председательствует Чехия".

Укрепление чешско-украинских торгово-экономических отношений является главной целью визита Бабиша в Украину. Его сопровождает представительная делегация национальных деловых кругов.

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Бабиш проведет в Киеве переговоры со своим коллегой Гончаруком и будет принять президентом Украины Владимиром Зеленским. Запланирована также его встреча с руководителями Верховной рады. Он примет участие в чешско-украинском бизнес-форуме.

Как сообщали новости "Сегодня", чешские СМИ писали, что Бабиша в ходе двухдневной поездки будут сопровождать вице-премьер-министр промышленности и торговли Карел Гавличек, а также 85 предпринимателей. Читайте подробности визита чешского премьера в Украину.

Напомним, первая встреча Зеленского с премьер-министром Чехии состоялась 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент Украины отметил положительную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.

Отметим, что после победы на президентских выборах Зеленского сразу же поздравили и президент Чехии, и премьер. Так, чешский лидер Милош Земан заверил в том, что Прага продолжит поддержку Киева на пути евроинтеграции и реформ, и отметил углубление отношений между двумя странами. также он пригласил президента Украины с визитом в Прагу.

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