Балух в катастрофическом состоянии: Узник Кремля задыхается из-за болей

Сегодня, 19:36

Гражданский защитник украинского политзаключенного архиепископ Климент посетил его в симферопольском СИЗО

Владимир Балух. Фото:Twitter
Владимир Балух. Фото:Twitter

Незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку, несмотря на сильную боль в сердце, сообщает "Радио Свобода".

Об этом заявил гражданский защитник украинского политзаключенного, архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент после визита к нему в симферопольское СИЗО.

В то же время архиепископ не стал комментировать информацию об избиении "узника Кремля" следователями – Климент хочет сперва обсудить полученную информацию с адвокатом Балуха.

"Я Володю видел, общался с ним, в том числе и о его здоровье, передал письма поддержки. Сначала мы обсудим некоторые вещи с адвокатом, после чего последует официальное заявление по этому поводу. Могу только сказать, что Володя жалуется на боль в сердце, иногда боль настолько острая, что он задыхается и чувствует рвотные позывы", – рассказал он.

Напомним, что 15 сентября адвоката Балуха не пустили к его подзащитному.

Кроме того, как мы уже писали, оккупационные власти Крыма отрицают факт избиения Владимира Балуха.
права человека, политзаключенный, Балух

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Источник:

Радио "Свобода"

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