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Балуху продлили срок пребывания в штрафном изоляторе

7 мая, 00:57

Украинца поместили в штрафной изолятор 4 апреля, он должен был находиться там до 19 апреля

Фото: crimeahrg.org
Фото: crimeahrg.org.

Политзаключенному гражданину Украины Владимиру Балуху, незаконно осужденному российским судом, на 15 суток продлили срок пребывания в штрафном изоляторе колонии № 4 г. Торжок (Тверская область, РФ).

Как информирует на странице в Facebook "Крымская правозащитная группа", об этом Балух сообщил в письме украинской активистке из Латвии.

Балух написал, что его держат в одиночной камере ШИЗО, где он постоянно мерзнет, по ночам просыпается от холода.

В своем письме украинец сообщил, что ранее в керченской колонии у него пропали вещи, в том числе вышиванка. "А вот мою вышиванку вместе с футболкой "с козаком" вместе с другими вещами отработали (отжали, украли, присвоили мошенническим путем – все определения верны) в Керченской ИК-2 так называемые сотрудники", – сообщил Балух. Письмо датировано 4 мая.

Напомним, что политзаключенного украинца доставили в СИЗО №1 города Твери, где его по невыясненным причинам поместили в карцер, поэтому тюремщики не стали принимать передачу, которую для него собрал активист Артем Важенков.

До этого, как мы уже писали, Балуха доставили в СИЗО города Армавир в Краснодарском крае РФ. При этом перед отправкой у его супруги также отказались принять сумку с теплыми вещами и продуктами.

Также сообщалось, что 3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху, которого ранее Раздольненский райсуд оккупированного Россией полуострова приговорил к пяти годам колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

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Тег Россия, политзаключенный, ШИЗО, Балух, Узник Кремля

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