Бекирова могут перевести под домашний арест – адвокаты

Фото: Антон Наумлюк / Радио Свобода

Крымско-татарского активиста Эдема Бекирова, которому ранее стало хуже, из медсанчасти симферопольского СИЗО №1 могут перевести под домашний арест по итогам медицинского обследования в Республиканской больнице неврологии. Такое предположение выразили адвокаты обвиняемого Алексей Ладен и Ислям Велиляев, сообщает "Крым. Реалии".

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"Когда мы ходатайствовали перед администрацией СИЗО о проведении повторного медицинского заключения, привлекли свое, независимое, медицинское заключение. В нем говорится, что у Бекирова болезнь в области неврологии, что препятствует его пребыванию в СИЗО. Мы выражаем осторожный оптимизм, что после очередного обследования, врачи установят правильный диагноз и дадут соответствующее заключение (о невозможности содержания Бекирова в СИЗО – ред.)", - отметил Ладен.

При этом адвокат Велиляев положительно расценил вероятность домашнего ареста для Бекирова, с учетом его болезни в области неврологии.

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По его словам, на первом же судебном заседании защита или прокуратура будут ходатайствовать об изменении меры пресечения Бекирова на домашний арест.

В Крыму на 27 августа запланировали госпитализацию крымско-татарского активиста Эдема Бекирова. Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, Бекирова поместят в Республиканскую больницу неврологии гражданского типа для дальнейшего стационарного обследования, которое продлится 7-8 дней.

Как сообщалось, 8 августа "суд" продлил срок содержания Эдема Бекирова под стражей до 11 октября. Тяжелобольного, его пять часов держали под конвоем без еды и воды.

Бекиров был задержан 12 декабря 2018 года на въезде в Крым со стороны Чонгара при прохождении паспортного контроля на территории, подконтрольной оккупационным властям, которые обвинили его в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия и боеприпасов.

Сейчас Бекиров содержится в Симферопольском СИЗО, но его собираются перевести в Красноперекопск. В этом случае активист пригрозил объявить голодовку.

Кроме этого, сообщалось: его вынуждают дать показания против Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова о том, что они готовили теракт в Крыму. Инвалиду первой группы Бекирову поставлен ультиматум, цена которого – человеческая жизнь.

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