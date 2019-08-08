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В оккупированном Крыму сегодня будут "судить" тяжелобольного Бекирова

Сегодня, 10:19

На заседании рассмотрят решение о продлении меры пресечения

Эдем Бекиров. Архивное фото: Ислям Велиляев / Facebook

Эдем Бекиров. Архивное фото: Ислям Велиляев / Facebook

В оккупированном Крыму подконтрольный России суд рассмотрит решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей тяжелобольному украинцу Эдему Бекирову. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" рассмотрит решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей тяжело больному гражданину Украины Эдема Бекиров", – говорится в сообщении.

Денисова отметила, что дальнейший арест Бекирова, недопуск независимого врача, отсутствие адекватного лечения и вероятная транспортировка в Красноперекопск могут иметь фатальные последствия для жизни украинца.

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"Решение Европейского суда по правам человека, которые обязывают Правительство РФ немедленно поместить Эдема Бекирова в больницу и обеспечить ему должное обследование и лечение, а также допустить независимых врачей, не выполняются. Многочисленные обращения мои и адвокатов не дали ожидаемых результатов", – отметила Денисова.

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Омбудсмен призвала полномочных представителей международного сообщества не допустить дальнейший арест Бекирова и принять меры во исполнение решений Европейского суда по правам человека для спасения жизни человека.

Напомним, активист Эдем Бекиров объявит голодовку, если его дело все-таки переведут в Красноперекопск.

Кроме этого, мы сообщали, что арестованного Бекирова вынуждают дать показания против Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова о том, что они готовили теракт в Крыму. Инвалиду первой группы Бекирову поставлен ультиматум, цена которого – человеческая жизнь.

Также ранее мы писали об ухудшении самочувствия Бекирова:

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