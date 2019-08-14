Испытывает сильные боли: Бекирову стало хуже

Эдем Бекиров. Архивное фото: Ислям Велиляев / Facebook

В оккупированном Крыму ухудшилось состояние здоровья украинского политзаключенного Эдема Бекирова.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook его дочь Элеонора Бекирова, подчеркнув, что отец не может встать с кровати.

"В очередной раз получаю тревожные новости из Крыма об отце. Сегодня моего отца – Эдема Бекирова не смог посетить адвокат Алексей Ладин в медсанчасти СИЗО. Из-за защемления нерва в позвоночнике он не может встать с кровати. Отец испытывает сильные боли в спине", – написала Бекирова.

По ее мнению, болезнь отца спровоцирована последним заседанием суда, когда его доставили из СИЗО в здание Верховного суда Крыма, и он 11 часов находился под конвоем, без еды и воды.

"Такое отношение нельзя назвать иначе, как пытками и содержания, и доставки. Каждый вывоз в автозаке, который не оборудован и не предназначен для перевозки инвалидов, – это удар по его здоровью, которое ежедневно ухудшается в условиях СИЗО", – написала дочь политзаключенного.

Реклама

Она сообщила, что Эдема Бекирову срочно передали обезболивающие препараты.

"Но это лишь ситуативное решение проблемы, а не выход из критической ситуации, в которой я не знаю у кого просить о помощи. Я обращаюсь к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой и прошу отреагировать, используя все доступные ей механизмы для помощи моему отцу", – написала Бекирова.

Она напомнила, что в Крыму ее отцу не обеспечивают соответствующего медицинского ухода, к нему не допускают независимых врачей.

"Отец не может самостоятельно передвигаться, ложиться спать, ходить в туалет, испытывает невыносимую боль при транспортировке в автозаке. Содержание человека с инвалидностью в таких условиях является бесчеловечным и приравнивается к пыткам – статья 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", – заявила Бекирова.

Как сообщалось, 8 августа "суд" продлил срок содержания Эдема Бекирова под стражей до 11 октября. Тяжелобольного, его пять часов держали под конвоем без еды и воды.

Бекиров был задержан 12 декабря 2018 года на въезде в Крым со стороны Чонгара при прохождении паспортного контроля на территории, подконтрольной оккупационным властям, которые обвинили его в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия и боеприпасов.

Сейчас Бекиров содержится в Симферопольском СИЗО, но его собираются перевести в Красноперекопск. В этом случае активист пригрозил объявить голодовку.

Кроме этого, сообщалось: его вынуждают дать показания против Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова о том, что они готовили теракт в Крыму. Инвалиду первой группы Бекирову поставлен ультиматум, цена которого – человеческая жизнь.

Мы также писали, что Бекиров является инсулиновым диабетиком в тяжелом состоянии, которое за время незаконного ареста только ухудшилось:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама