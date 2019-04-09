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Порошенко или Зеленский: Лукашенко резко высказался по выборам в Украине

Сегодня, 15:24

Белорусский лидер намекнул, что самое "интересное" начнется после президентской гонки

Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by.
Порошенко или Зеленский: Лукашенко резко высказался по выборам в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c8e/7e8/5cac8e7e88728.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c8e/7e8/5cac8e7e88728.jpg Политика Белорусский лидер намекнул, что самое «интересное» начнется после президентской гонки

Ранее в ЦИК Беларуси позитивно оценили выборы в Украине, а вот белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что основная борьба за власть в Украине развернется именно на парламентских выборах, а не сейчас, на президентских. Об этом он заявил во время рабочей поездки в минской области, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Он напомнил, что в Украине многие вопросы зависят от принятия решений парламентом

"Порошенко удавалось договориться, была своя фракция (большинство в Верховной Раде – Ред.). Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров (президентом) – все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также резко отреагировал на намеки, что якобы Лукашенко уже видит действующего президента Украины победителем выборов, а также напомнил, что в России по полной "дубасят" Зеленского, вспоминая его актерскую профессию.

"Если ты не знаешь, за кого голосовать, – не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь? Нет, он (Лукшенко – ред.) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг. А что, актер не может быть президентом?", – сказал белорусский лидер и привел в пример Рональда Рейгана, который избирался президентом США после актерской карьеры.

Как мы писали, известный российский блогер и финансист Слава Рабинович предостерег об опасности лидера "Зе!Команды" и рассказал, как Путин может подставить Зеленского. По его словам, хозяин Кремля и его окружение могут подвести Зеленского под импичмент для дестабилизации политической системы в Украине.

А тем временем общество ждет очной встречи между кандидатами. По закону, дебаты должны проходить в студии "Общественного телевидения", однако лидер "Зе!Команды" предложил провести их на "Олимпийском", а действующий глава государства согласился. Руководство и стадиона, и НОТУ заявляет о готовности организовать прямой эфир, но решение еще так и не принято. Читайте подробней, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

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Тег выборы, Порошенко, Лукашенко, Зеленский

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