Порошенко – Зеленский: без ответов на какие вопросы дебаты невозможны

Эксперт считает, что на дебатах не должно быть никаких эмоций

Фото: Сегодня

Порошенко – Зеленский: без ответов на какие вопросы дебаты невозможны Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/620/1d8/5ca6201d8f7c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/620/1d8/5ca6201d8f7c4.jpg 2019-04-04T19:30:00+03:00 Политика Эксперт считает, что на дебатах не должно быть никаких эмоций

На дебатах между кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским не должно быть никаких эмоций, а лишь конкретные ответы на конкретные вопросы.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил директор Международного института демократии Сергей Таран.

По его словам, на дебатах должны быть озвучены ключевые вопросы, и украинцы должны получить на них ответы.

"Нужно выяснить те вопросы, которые являются главными - безопасности, войны и мира, какими будут отношения с ведущей против нас войну Россией, каким будет план мирного урегулирования с конкретными механизмами реализации, а не просто пустыми словами, как будет гарантироваться сохранение европейского и евроатлантического выбора. Очень важно понять, какие вопросы будут продвигаться в экономике. Без ответов на эти вопросы выбор невозможен. Можно долго наблюдать за "войной" компроматов, реагировать на весь этот хайп, но все это закончится. И любой человек, который будет избран на должность президента, должен будет встречаться и с Меркель, и с Трампом, и с Путиным с участием посредника или без. Нам надо моделировать ту страну, которую мы хотим видеть", – говорит Таран.

При этом, как считает эксперт, будет плохо, если дебаты из интеллектуального поединка превратятся в шоу.

"Мы сейчас выбираем президента в чрезвычайно сложный год. Этот год и следующий – будут вызовом для Украины. Происходит кризис Европейского Союза, не понятна и не всегда прогнозируема политика Трампа, продолжается война с Россией – и все требует довольно честных и откровенных стратегий. Поэтому мы, выбирая президента, должны выбирать тот путь, по которому пойдет страна. Я надеюсь, дебаты не превратятся в шоу. Хотелось бы, чтобы это был интеллектуальный поединок. Ведь какими будут дебаты, такой будет и кандидат. Какой будет кандидат, такой и будет страна", – добавляет политолог.

Напомним, по окончании голосования на выборах президента Украины и после обнародования результатов экзит-полов поздно вечером 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за дебаты кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

В свою очередь Владимир Зеленский принял вызов и поставил свои условия. Требованием шоумена была встреча на арене НСК "Олимпийский".

Также в США озвучили свою позицию по дебатам Порошенко и Зеленского. Американские эксперты хотят слышать от кандидатов в президенты ответы на главные вопросы – как разобраться с коррупцией, выиграть войну и поднять экономику Украины.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.