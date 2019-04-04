Дебаты Порошенко и Зеленского: в США озвучили свою позицию

Американские эксперты хотят слышать от кандидатов в президенты ответы на главные вопросы

Фото: AFP

Дебаты Порошенко и Зеленского: в США озвучили свою позицию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5ad/cc0/5ca5adcc02ccc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5ad/cc0/5ca5adcc02ccc.jpg 2019-04-04T10:11:00+03:00 Политика Американские эксперты хотят слышать от кандидатов в президенты ответы на главные вопросы

Эксперты в США единогласно сходятся во мнении, что дебаты перед вторым туром выборов необходимы между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Американские политологи считают, что именно на этой дискуссии станет понятно, как видят развитие и курс Украины на следующие пять лет претенденты на президентское кресло.

Об этом они рассказали "Голосу Америки".

Так, эксперт Центра анализа европейской политики Брайан Уитмор считает, что только на дебатах станет понятно, что готов предложить стране Зеленский.

"Конечно, нужны дебаты! Это безумие проводить президентские выборы, где решается судьба твоей страны, без дебатов. Что они собираются делать с коррупцией? Украина трансформируется из олигархической страны в страну с настоящим плюрализмом. Я хочу знать, как каждый кандидат видит этот путь. За пять лет мы этого не увидели, или же прогресс был очень медленный. Зеленский до этого обещал щенков, радуги и чудеса. Я бы хотел видеть, какие настоящие, конкретные шаги он собирается сделать. И единственный путь это увидеть – это дебаты", – сказал он.

В свою очередь директор аналитического Центра Байдена Майкл Карпентер также считает, что перед украинским обществом и Порошенко, и Зеленский должны ответить на главные вопросы: как разобраться с коррупцией, выиграть войн и поднять экономику Украины.

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А вот Мелинду Гаринг из Атлантического совета США интересует, почему Зеленский считает, что референдум по НАТО абсолютно необходим, если сегодня опросы говорят, что большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО.

"Почему мы вообще об этом говорим? Украина определилась с этим вопросом и твердо стоит на прозападном пути. От Порошенко я хочу услышать, как он собирается развивать экономику. Украинская экономика растет лишь на 3,5%. Это самая бедная страна в Европе, даже беднее Молдовы. У него было пять лет, чтобы перезапустить экономику. Какие новые идеи у него есть?", - отметила эксперт.

Напомним, вечером 31 марта, после завершения голосования Петр Порошенко бросил вызов Владимиру Зеленскому и предложил дебаты, но в первые дни после первого тура выборов от "Зе!Команды" так и не было четкого ответа, готов ли их кандидат. Однако 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.

В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.

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