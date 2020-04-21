Санкции против РФ должны сохраниться: подробности разговора Кулебы с Боррелем

Жозеп Боррель пообещал приехать в Украину, как только уляжется ситуация с коронавирусом

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС, где особое внимание будет уделено Украине. Дипломаты обсудили помощь ЕС в 200 млн евро на борьбу с коронавирусом, а также российскую агрессию, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Кулеба назвал "настоящим актом поддержки друзей" пакет финансовой помощи Украине в 190 миллионов евро. Он рассказал, что около 15 млн евро будет направлено на поддержку системы здравоохранения, 61 млн евро предусмотрен для поддержки экономики, 20 млн евро – для поддержки малых и средних предприятий, 25 млн евро – малых фермерских хозяйств, 4 млн евро – на поддержку наиболее уязвимых групп населения. ЕС также дополнительно выделил 13 млн евро гуманитарной помощи для населения на Донбассе, страдающего от войны.

В свою очередь Жозеп Боррель заявил, что готов посетить Украину с официальным визитом, когда позволит эпидемическая ситуация в Европе. Он отметил, что это будет его вообще первый зарубежный визит на своей должности.

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Европейский дипломат заявил, что политика санкций против России остается неизменной для Евросоюза. Он считает, что санкции против России должны сохраняться до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Дмитрий Кулеба подробно проинформировал Жозепа Борреля о ситуации на линии разграничения, где боевики продолжают обстрелы. Глава МИД Украины положительно отметил недавний прогресс в вопросе обмена пленными. В то же время министр отметил, что по другим направлениям переговоров в Минске достичь прогресса пока не удается. Он обратил особое внимание на положение украинских политзаключенных, которые до сих пор незаконно удерживаются в Крыму и на территории России.

Стороны обсудили приоритеты реформ в Украине. Кулеба сообщил об историческом прогрессе в принятии земельной реформы и заверил, что закон о регулировании банковской деятельности остается в приоритете правительства, несмотря на попытки его заблокировать. В свою очередь Жозеп Боррель отметил, что эти и другие реформы чрезвычайно важны для дальнейшего сотрудничества Украины и ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Дмитрий Кулеба заявлял, что России давно пора прекратить бессмысленную военную агрессию. Она, как государство-оккупант, несет ответственность за происходящее на временно оккупированных ею территориях, напомнил министр.

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Смотрите видео, как Жозеп Боррель ранее оконфузился с войной на Донбассе – он сказал, что боевые действия идут на севере Украины, а не на востоке:

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