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Безсмертный объяснил новый указ Путина по паспортизации Донбасса

18 июля, 16:12

После активизации "минского процесса" Путин пытается надавить на Украину и пустил в ход "козырь"

Фото: AFP

Новый указ президента России Владимира Путина по паспортизации Донбасса является элементом давления на Украину в "минском процессе". Об этом заявил на брифинге представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный

По его словам, Кремль пытается "торпедировать" переговоры в Минске

"Указ Путина о паспортизации всех жителей Донбасса появился именно тогда, когда участники ТКГ в Минске завершают редактировать документы с достигнутыми договоренностями. Украинская сторона в Минском процессе постоянно ставит вопрос об отмене подобных указов, он не один, как вы знаете. Указ (по паспортам) появляется тогда, когда в Страсбурге один человек (экс-президент Украины Петр Порошенко – ред.) представляет свой план. Это все синхронизированные вещи. Если вы думаете, что этот (минский – ред.) процесс никто не будет торпедировать, вы ошибаетесь. Наша задача: несмотря на все эти вещи, выдержать тот курс, который был обозначен президентом. Очевидно, что это элемент давления (выдача паспортов), который исповедует внешнеполитическое ведомство РФ всегда, а Путин является его проводником. В данном случае мы воспринимаем это как инструмент определенного давления и попыткой разрушить то направление, по которому мы начали двигаться", – отметил Безсмертный.

Как сообщали новости "Сегодня", на паспортизацию Донбасса Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.

А тем временем 17 июля в Минске договорились о перемирии под выборы, допуск ОБСЕ и обмен пленными. Кроме того, на Донбассе должны наладить мобильную связь и восстановить мост в Станице.

Смотрите также видео, в котором президент Владимир Зеленский откровенно рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе:


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Тег Путин, безсмертный, паспорта, минский процесс

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Источник:

УНИАН

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