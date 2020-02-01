Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

Помощь США и угроза Китая: новые детали встречи Помпео с Зеленским

1 февраля, 03:28

Госсекретарь рассказал, какие темы поднимались на переговорах с президентом Украины

Американские инвестиции в Украину и выход на рынок страны новых компаний из США были среди тем встречи президента Владимира Зеленского с главой Госдепа Майком Помпео в Киеве.

Об этом Помпео рассказал в интервью ABC.

"Предстоит много работы. Есть американские компании, которые хотели бы прийти сюда и инвестировать. Мы должны быть уверены в том, что у них есть такая возможность", – сказал госсекретарь США.

Глава американской дипломатии отметил и вызов со стороны Китая, который может прийти в Украину и делать, по его словам "то, что не является полезным для украинцев".

Реклама

Кроме того, обсуждались шаги, которые США могут предпринять для оказания содействия Украине.

"Некоторые из них — это санкции, некоторые — это предоставляемая нами помощь", — добавил Майк Помпео, не уточнив, о каких именно санкциях идет речь.

В тренде
Помпео едет в Украину: эксперт рассказала, чего ожидать от визита

Он также напомнил Зеленскому об обязательствах, которые тот взял на себя в ходе предвыборной кампании, в частности – намерении развивать экономику, реформировать правительство и урегулировать ситуацию на Донбассе.

"Он активно работает над этим. Мы обсуждали все эти темы", — подчеркнул госсекретарь.

В то же время, по его словам, вопросы, касающиеся бывшего вице-президента США Джо Байдена и энергетической компании Burisma, в которой работал его сын, не обсуждались.

Напомним, что после состоявшейся 31 января встречи с Зеленским Майк Помпео сделал важное заявление насчет Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США Владимир Зеленский визит в Киев Госдепартамент США Майк Помпео

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Встреча Зеленского с Путиным: Ермак прояснил один важный момент
Встреча Зеленского с Путиным: Ермак прояснил один важный моментПолитика
В МВД раскрыли зарплату Авакова и его заместителей
В МВД раскрыли зарплату Авакова и его заместителейЭкономика
Коронавирус продолжает заражать мир: Зеленский срочно принял меры
Коронавирус продолжает заражать мир: Зеленский срочно принял мерыПолитика
Андрей Богдан впервые за месяц появился на публике: фото
Андрей Богдан впервые за месяц появился на публике: фотоПолитика
Адвокат украинских моряков объяснил неожиданное решение России
Адвокат украинских моряков объяснил неожиданное решение РоссииУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...