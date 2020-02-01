Помощь США и угроза Китая: новые детали встречи Помпео с Зеленским

Американские инвестиции в Украину и выход на рынок страны новых компаний из США были среди тем встречи президента Владимира Зеленского с главой Госдепа Майком Помпео в Киеве.

Об этом Помпео рассказал в интервью ABC.

"Предстоит много работы. Есть американские компании, которые хотели бы прийти сюда и инвестировать. Мы должны быть уверены в том, что у них есть такая возможность", – сказал госсекретарь США.

Глава американской дипломатии отметил и вызов со стороны Китая, который может прийти в Украину и делать, по его словам "то, что не является полезным для украинцев".

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Кроме того, обсуждались шаги, которые США могут предпринять для оказания содействия Украине.

"Некоторые из них — это санкции, некоторые — это предоставляемая нами помощь", — добавил Майк Помпео, не уточнив, о каких именно санкциях идет речь.

Он также напомнил Зеленскому об обязательствах, которые тот взял на себя в ходе предвыборной кампании, в частности – намерении развивать экономику, реформировать правительство и урегулировать ситуацию на Донбассе.

"Он активно работает над этим. Мы обсуждали все эти темы", — подчеркнул госсекретарь.

В то же время, по его словам, вопросы, касающиеся бывшего вице-президента США Джо Байдена и энергетической компании Burisma, в которой работал его сын, не обсуждались.

Напомним, что после состоявшейся 31 января встречи с Зеленским Майк Помпео сделал важное заявление насчет Украины.

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