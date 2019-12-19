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США выделят Украине 700 млн долларов помощи

19 декабря, 03:44

В 2020 году Украине предоставят на 2,3 млн больше, чем в 2019

Конгресс США

Конгресс США / Фото: AFP

Конгресс США проголосовал за выделение Украине в 2020 году в целом 698 млн долларов помощи, что на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила конгресс-вумен Марси Каптур, пишет "Голос Америки".

Голосование за законопроекты по финансированию работы правительства США на 2020-й год состоялись в Палате представителей накануне. В дальнейшем их должен рассмотреть Сенат США.

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"В настоящее время когда весь мир озабочен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от Российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой другой администрации, снова незаконно задержать подобную поддержку", — говорится в заявлении Марси Каптур.

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Также Комитет по иностранным делам Сената США в среду, 18 декабря поддержал проект жестких санкции в отношении России S.482, которые один из соавторов законопроекта назвал "адскими".

Напомним, что 19 сентября Палата представителей Конгресса США приняла закон о выделение Украине на военную помощь 250 миллионов долларов.

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