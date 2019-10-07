Бизнесмены из США пытались сменить руководство "Нафтогаза" – западные СМИ

Планы американских бизнесменов провалились, после того как Петр Порошенко проиграл президентские выборы

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Группа американских бизнесменов, пыталась сменить руководство национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники. По данным агентства, эти бизнесмены связаны с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, который встречался с помощником президента Украины.

Источники отмечают, что целью было заключение выгодных контрактов для компаний, которые контролируют партнеры Трампа. По данным агентства, подобные попытки были предприняты весной-2019, к ним были причастны американские бизнесмены Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Сарджант III. Все они являются клиентами Джулиани.

"Бизнесмены, рекламируя свои связи с Джулиани и Трампом, продвигали идею замены Андрея Коболева в должности председателя правления "Нафтогаза" на Андрея Фаворова, менеджера газовой компании. Однако планы американских бизнесменов провалились, после того как Петр Порошенко проиграл президентские выборы", – отмечает агентство.

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В дальнейшем, сообщают источники, планы создать "дружественную команду" во главе "Нафтогаза" подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.

Ранее сразу несколько источников Politico сообщали о намерениях министра энергетики Рика Перри сложить свои полномочия в конце ноября. Один собеседник издания утверждает, что решение главы Минэнергетики якобы связано с его причастностью к расследованию импичмента президента США Дональда из-за визитов в Украину.

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Напомним, что в мае именно Перри возглавил американскую делегацию на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского вместо вице-президента США Майка Пенса, которому, как сообщил информатор из ЦРУ, Трамп указал отменить поездку в Киев.

Напомним, в США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

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