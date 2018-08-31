Блокада Азова Россией: Омелян озвучил потери Украины

Из-за "ползучей оккупации" Россией Азовского моря украинские порты уже понесли потери из-за проблем с грузопотоком.

Об этом рассказал журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "Укринформ".

По его словам, потери азовских портов Украины напрямую связаны с действиями России.

"Мы видим прямые потери для двух наших морских портов. Падение грузопотока по Мариуполю – более 10%, по Бердянску – более 20%. Это серьезные цифры, и это – прямые потери из-за действия Российской Федерации (в Азовском море. – Ред.)", – сказал Омелян и подчеркнул, что этот вопрос будет поднят на заседании СНБО.

Он напомнил, что по состоянию на 17 июля в Азовском море Россия задержала 148 судов, следовавших из/в украинские порты.

Как рассказывал недавно экс-командующий МВС Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук, Путин реализовывает старый план по Украине, но уже через Азовское направление. По его словам, устроив экономическую блокаду Мариуполя, Кремль рассчитывает на падение экономики региона с последующими народными волнениями – якобы люди потеряют работу и выйдут на улицы.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему Украина проспала "ползучую" аннексию Азова Россией. Эксперты говорят, что действия Москвы в Азовском море нужно немедленно нейтрализовать, сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив.