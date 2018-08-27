Старый план Путина по Украине не умер: вице-адмирал рассказал о новой угрозе

Сегодня, 09:23

Сергей Гайдук объяснил, зачем России народные волнения на Донбассе

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Планы по созданию т.н. "Новороссии" в Украине никуда не делись и новая угроза для Донбасса, но уже с Азовского моря - тому подтверждение, которую Москва реализовывает шаг за шагом.

Об этом рассказал в эфире телеканала Еспресо.TV. экс-командующий МВС Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук.

"Проект "Новороссия" находится в России на повестке дня, а действия, которые проводятся на приморском фланге в Черном и Азовском морях, являются шагами России, касающиеся реализации этого проекта", – сказал он.

По его словам, Путин хочет отрезать Украину от Азовского моря, посеяв хаос. Военный уверен, что Россия шаг за шагом реализовывает свои планы по экономической блокаде азовских портов, чтобы в итоге начались бунты и протесты на Донбассе.

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"Мы должны понимать, что в этих портах работает до 5 тыс. портовиков, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения и здесь просчет идет в том направлении. Представьте себе, к востоку от Мариуполя находится "нулевка", где находится наши приморские группировки, которые ежедневно имеют боевые столкновения с противником, а к западу от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, поскольку они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и так далее. Я думаю, эти вопросы просчитываются и на это делает ставку Россия", – пояснил вице-адмирал Гайдук.

Военные подметил, что Москва ставку делает именно на потенциальный бунт металлургов, так как именно продукция этой отрасли является главной компонентной торговли через азовские порты, а волнения среди населения Кремль попытается использовать для прорубки "коридора" в Крым.

Напомним, на днях в комментарии сайту "Сегодня" один из украинских дипломатов рассказывал, почему Россия пошла на обострение в Азовском море. Он уверен, что Москва пытается таким образом добиться от Украины подачи воды в оккупированный Крым, которому грозит засуха.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука называл способы решения кризиса в Азовском море. Он считает, что Украина вряд ли сможет разрешить эту ситуацию своими силами.
Россия, Путин, Крым, Донбасс, план, азовское море, Новороссия

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