Богдан о Цемахе: У Нидерландов бизнес с Россией, у них есть, на что его менять

Андрей Богдан / Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан удивлен поведением Нидерландов, которые так требовали от Украины не передавать России боевика Владимира Цемаха, который является важным свидетелем по делу MH17.

В интервью BBC он сказал, что у голландцев много общего с РФ и пусть теперь у нее выменивают Цемаха.

"Нидерланды – один из основных бенефициаров строительства "Северного потока – 2", Нидерланды объявляли референдум о подписании с нами Соглашения об ассоциации, Нидерланды одни из основных лоббистов идеи возвращения России в ПАСЕ", – напомнил глава Офиса президента.

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Богдан считает, что Украина должна в первую очередь защищать свои интересы, а не Нидерландов.

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"Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов? У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие-то политические взгляды. У них есть, на что менять Цемаха", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" Владимир Цемах попал в списки обмена пленных, который произошел 7 сентября. Примечательно, что голландская сторона просила Киев не выдавать его России, однако президент Владимир Зеленский говорил, что и Нидерланды, и другие европейские представители провели с ним следственные действия. На днях стало известно, что Нидерланды перевели боевика в статус подозреваемого по делу MH17. Также глава СБУ Иван Баканов рассказал о следственных действиях с Цемахом.

Буквально пару дней после обмена стало известно, что Цемах возвращается в Украину. Позже это подтвердила его дочь. По ее утверждению, они с отцом вернулись на Донбасс и поехали не в Снежное Донецкой области, где жил ее отец до задержания украинскими спецслужбами, а в оккупированный Харцызск.

В свою очередь украинский воин Дмитрий Гержан с позывным "Тритон", который получил тяжелое ранение во время операции по вывозу с Донбасса боевика, раскрыл новые подробности. Он отметил также, что у разведчиков было мало времени на подготовку операции и не было полной информации о месте ее проведения, хотя они знали, что проход через линию соприкосновения будет очень рискованным из-за близости вражеских позиций.

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