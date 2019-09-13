Баканов рассказал о следственных действиях с Цемахом

Баканов позитивно оценил перспективу того, что Россия согласится на допрос Цемаха следователями из Нидерландов

Иван Баканов / Фото: president.gov.ua

Служба безопасности Украины сотрудничает со следователями, в том числе из Нидерландов, по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing, который летел рейсом MH17. Но СБУ пока неизвестно о переквалификации в подозреваемого Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов.

"Мы коммуницируем, и, я считаю, у нас партнёрские отношения, в том числе с Нидерландами", – заметил Баканов.

Комментируя информацию о том, что Цемах более не является свидетелем, а уже подозреваемый, глава СБУ сказал, что слышал эту информацию только в СМИ и не может ее подтвердить.

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На вопрос о том, смогли ли следователи допросить Цемаха, Баканов уклонился от прямого ответа, отметив: "Они сделали все действия, которые могли сделать в том статусе, который был у этого человека. Мы были открыты, предоставляли любое возможное содействие в рамках действующего законодательства. Все что могли — мы сделали, они точно так же".

Баканов позитивно оценил перспективу того, что Россия согласится на допрос Цемаха следователями из Нидерландов.

"Это будет о многом говорить — согласится или нет. Я считаю, что международная коалиция не может быть разрушена, а только укрепится, поскольку все понимают, что происходит. Мы должны были вернуть наших героев домой, и мы не имели никакого морального права задерживать этот обмен", – резюмировал глава спецслужбы.

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Напомним, российский адвокат Николай Полозов заявил, что Россия может выдать Нидерландам Цемаха.

Отметим, Нидерланды обратились к России с просьбой выдать Цемаха.

В ответв России уверяли, что Нидерланды к ним не обращались.

Ранее сообщалось: после масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Цемах был допрошен перед отправкой в Россию.

Напомним, ранее 40 европейских политиков подписали обращение к Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

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