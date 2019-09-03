Дело MH17: Нидерланды призвали Украину не передавать России важного свидетеля

Владимир Цемах / Фото из открытых источников

Глава Международной следственной группы (JIT, ССГ), главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке (Fred Westerbeke) призывает власти Украины не допустить передачу России в рамках взаимного освобождения двумя странами удерживаемых лиц находящегося в Киеве под арестом "бывшего начальника ПВО"Славянской бригады так называемой "ДНР" Владимира Цемаха, который является важным свидетелем по делу крушения самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Как говорится в статье на сайте ежедневной общенациональной нидерландской газеты "NRC Handelsblad", глава JIT направил в прокуратуру Украины письмо в прошлую пятницу.

"В этом письме Вестербеке пишет, что "на основании недавно появившейся информации" голландская прокуратура рассматривает Цемаха как "подозреваемого". Вестербеке пишет, что пока не может поделиться информацией, которая лежит в основе этого статуса, с его украинскими коллегами", - говорится в статье.

Главный прокурор Нидерландов подчеркивает "первостепенное значение" того, что Цемах, находясь под арестом по решению украинского суда, "остается "доступным" для (дальнейшего) допроса".

При этом в статье говорится, что ранее некоторые российские и украинские СМИ писали о том, что Цемах стал препятствием для совершения взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, о котором Киев и Москва вели переговоры уже несколько недель.

Реклама

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что СБУ установила 150 человек, причастных к катастрофе MH17 на Донбассе. Украина передала огромный массив доказательств международной следственной группе по сбиванию самолета.

Также напомним, что СБУ не стала опровергать информацию о том, что к ней попал важный свидетель по делу MH17 – бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах из Снежного, помогавший прятать установку "Бук".

Кроме того, писалось, что 19 июня Международная Совместная следственная группа, расследующая авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, официально назвала имена подозреваемых в сбивании самолета. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Также стало известно, что СБУ объявила о подозрении Гиркину и еще троим лицам. Подозреваемым вменяют совершение террористического акта, которые повлек гибель людей.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Следователи по делу MH17 пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама