Болгарский суд арестовал подозреваемого в нападении на Гандзюк

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В Болгарии суд арестовал на 40 суток фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина).

Об этом сообщает Flagman.

Левин просил суд назначить ему домашний арест с ношением электронного браслета по причине серьезных заболеваний сердца после 4 операций.

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В то же время окружная прокуратура настаивала на том, чтобы Левин оставался под стражей до экстрадиции в Украину, где ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Как сообщалось, на территории Болгарии 24 января задержали Алексея Москаленко (Левина), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк. Его личность установили по отпечаткам пальцев, поскольку он изменил свою внешность и походку. Напомним, что 31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой. Концентрированная серная кислота попала в глаза, на голову девушки, на спину и руку. В результате нападения у Кати оказалось обожженным около 40% кожного покрова, ей пришлось перенести 11 операций. Увы, сложные и болезненные процедуры так и не помогли: 4 ноября Катя Гандзюк умерла. Ей было 33 года.

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