Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,6
27,12

Болгарский суд арестовал подозреваемого в нападении на Гандзюк

28 января, 01:16

Левина временно взяли под стражу на 40 дней

/ Фото: Flickr

В Болгарии суд арестовал на 40 суток фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина).

Об этом сообщает Flagman.

Левин просил суд назначить ему домашний арест с ношением электронного браслета по причине серьезных заболеваний сердца после 4 операций.

Реклама

В то же время окружная прокуратура настаивала на том, чтобы Левин оставался под стражей до экстрадиции в Украину, где ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В тренде
Украина готовится к важным переговорам с ЕС: кто поедет в Брюссель

Как сообщалось, на территории Болгарии 24 января задержали Алексея Москаленко (Левина), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк. Его личность установили по отпечаткам пальцев, поскольку он изменил свою внешность и походку.

Напомним, что 31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой. Концентрированная серная кислота попала в глаза, на голову девушки, на спину и руку. В результате нападения у Кати оказалось обожженным около 40% кожного покрова, ей пришлось перенести 11 операций. Увы, сложные и болезненные процедуры так и не помогли: 4 ноября Катя Гандзюк умерла. Ей было 33 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Болгария суд убийство арест подозреваемый Гандзюк

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина сделали новое циничное заявление об Украине
У Путина сделали новое циничное заявление об УкраинеПолитика
Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в Украину
Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в УкраинуПолитика
Умер скандальный священник Чаплин, предлагавший оккупировать Украину
Умер скандальный священник Чаплин, предлагавший оккупировать УкраинуРоссия
Форум в Давосе: до чего договорились и ради чего собирались
Форум в Давосе: до чего договорились и ради чего собиралисьЭкономика
В Раде назвали важное условие для отставки Авакова
В Раде назвали важное условие для отставки АваковаПолитика
Топ-менеджер
Топ-менеджер "Нафтогаза" ушел из набсовета "Укроборонпрома": деталиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...