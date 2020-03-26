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  1. Новости политики

Больной коронавирусом Шахов показал, чем кормят депутатов в больнице

26 марта, 16:28

Сергей Мартынец

Народные избранники питаются, как обычные люди

Народный депутат Сергей Шахов на днях рассказывал о состоянии депутатов с коронавирусом, а теперь показал, чем их кормят в инфекционном отделении. Соответствующие кадры он выложил в своем телеграм-канале.

"Многие настойчиво просят меня показать, чем кормят пациентов в больнице. Скажу сразу – еда вкусная, настолько, насколько может быть вкусным диетический стол. Но у меня по-прежнему плохой аппетит, стараюсь хоть что-то есть, чтобы у организма были силы бороться с недугом. Сегодня на обед был легкий картофельный суп", – написал Шахов.

Видео: Шахов/Telegram

В палате Шахова есть отдельный санузел, в комнате есть холодильник и микроволновка, на шкафу стоит телевизор.

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Свой завтрак и обед показал Александр Лукашев, который также проходит лечение в Александровской больнице.

Фото: Шахов/Telegram

Фото: Шахов/Telegram

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Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко устроил экскурсию по Александровской больнице и показал палату депутата. Мэр зашел в палату к зараженному COVID-19 народному депутату Сергею Шахову.

Отметим, что на больничную койку слег уже не один депутат – Сергей Шахов, Александр Лукашев, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык. В то же время говорят, что Александровская больница переполнена пациентами. Читайте подробнее, что сейчас с заразившимися коронавирусом депутатами.

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питание депутаты больницы Сергей Шахов Александр Лукашев

Источник: Сегодня

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