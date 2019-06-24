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Большая моральная ошибка: в Эстонии призвали не возвращать Россию в ПАСЕ

24 июня, 13:59

Глава эстонского МИД напомнил о причастности РФ к нарушению целостности Украины и Грузии

Зал заседаний ПАСЕ. Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly
Зал заседаний ПАСЕ. Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly.

Эстония не поддерживает восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом сообщает портал IRR, ссылаясь на местного министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.

"Это было бы большой ошибкой с точки зрения политики безопасности, это было бы ошибкой с точки зрения целостности Украины и Грузии, и, прежде всего, это было бы моральной ошибкой", — заявил глава эстонского МИД 24 июня, имея в виду возвращение россиянам права голоса в ПАСЕ.

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов Ассамблеи из-за агрессии против Украины. В ответ на это Россия в 2016 году перестала направлять заявки на подтверждение своих полномочий, а с 2017 года заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.

Напомним, что 24 июня в Страсбурге открылась летняя сессия Ассамблеи, на которой, как предполагается, должно состояться голосование по резолюции, гарантирующей РФ право участвовать в работе, голосовать и выступать на заседаниях ПАСЕ. Сессия продлится до 28 июня. Это является одной из самых важных тем сегодняшнего дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Кроме того, как мы уже писали, ранее в Литве заявили, что возвращение России в ПАСЕ без выполнения им своих обязательств будет иметь негативные последствия для авторитета этой международной организации.

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Тег Эстония, Совет Европы, парламентская ассамблея, санкции против России , ПАСЕ

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