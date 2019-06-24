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В украинской делегации рассказали о шансах возвращения России в ПАСЕ

24 июня, 10:26

Россия приняла решение, согласно которому вердикты ЕСПЧ являются не обязательными для исполнения

Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr
Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr.

Шансы на то, что Парламентская Ассамблей Совета Европы утвердит проект решения, позволяющего России вернуть право голоса в ПАСЕ, расцениваются как 50/50. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Борислав Береза.

"Вопрос будет рассматриваться в понедельник-вторник. Шансы где-то 50 на 50. Германия и Франция стараются убедить другие страны принять решение, которое позволит вернуть Россию. Аргументы – в противном случае 140 миллионов россиян останутся без помощи Европейского суда по правам человека. Но и нас поддерживают большое количество депутатов. Это Британия, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Польша, Швеция, другие страны. Очень много. Не все утрачено, воюем", – сказал Борислав Береза.

При этом народный депутат напомнил, что Россия приняла решение, согласно которому вердикты ЕСПЧ являются не обязательными для исполнения, если это противоречит российскому законодательству.

"Но  Германия и Франция не обращают на это внимания. Они говорят, что, если Россия выйдет из Совета Европы, россияне потеряют возможность обращаться в ЕСПЧ. Хотя это ерунда. Россия и сейчас не выполняет решения европейских судебных органов. Не выполняет решение по Бекирову, которого ЕСПЧ велел немедленно госпитализировать.
Не выполняет решения по украинским морякам. Не выполняет вообще ни одного решения. Россия была и остается лидером по невыполнению решений ЕСПЧ – это всем известно. Поэтому говорить, что есть какое-то влияние ЕСПЧ на ситуацию с правами человека в России, невозможно. Это манипуляция", – сказал народный депутат.

Кроме того, о том, почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым".

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Тег Россия, Германия, Франция, депутат, Борислав Береза, ПАСЕ

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АВТОР:

Виталий Рябошапка

Источник:

Сегодня

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