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"Большая потеря для страны": Зеленский отреагировал на гибель Тымчука

19 июня, 15:13

Нардеп надежно держал фронт информационной войны против агрессора, отметили в Администрации президента

Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский выражает соболезнования в связи с гибелью народного депутата, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука. Об этом говорится в сообщении Администрации президента в Twitter.

В АП отмечают, что Тымчук надежно держал фронт информационной войны против агрессора.

"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления" надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", Дмитрий Тымчука в собственной квартире со смертельным ранением в голову обнаружила его жена. Полиция проводит следственные действия. В то же время Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, говоря о своем соратнике, заявил, что погиб великий украинский патриот. В свою очередь в полиции назвали три версии гибели Тымчука.

Отметим, что погибший нардеп являлся координатором группы "Информационное сопротивление" и получил широкую известность, освещая оккупацию Крыма Российской Федерацией и события на Донбассе. Читайте подробней, кем был Дмитрий Тымчук.

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Тег гибель, Зеленский, нардеп, администрация президента, Тымчук

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Сегодня

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