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В полиции назвали три версии гибели Тымчука

19 июня, 14:51

Следствие рассматривает несчастный случай и даже криминал

Архив сайта "Сегодня"
Архив сайта "Сегодня".

Гибель народного депутата Дмитрия Тымчука, тело которого было обнаружено у него дома с пулевым ранением головы могла быть вызвана несколькими причинами. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, предварительна версия смерти – огнестрельное ранение головы.

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"Есть ряд рабочих версий, среди которых – несчастный случай, неострожное обращение с огнестрельным оружием, а также версия криминального характера", – подчеркнул Князев.

"В квартире в момент совершения правонарушения он (Тымчук. – Ред. ) был не один, поэтому сейчас собираются показания гражданки, присутствовавшей в это время в квартире, а также соседей. Вся остальная информация будет предоставлена после того, как будет закончен осмотр места происшествия и трупа судебным медиком и экспертами", – добавил председатель Национальной полиции.


Напомним, член коллегии МВД Украины, народный депутат от НФ Антон Геращенко заявил, что во время чистки наградного пистолета Тымчук нанес себе смертельное ранение .

Ранее новости "Сегодня" писали, что об огнестрельном ранении Тымчука в полицию сообщила его супруга Ханна . Как рассказал однопартиец погибшего по "Народному фронту" Антон Геращенко, женщина обратилась в правоохранительные органы 19 июня в 12:15, сообщив, что обнаружила в квартире мужа с огнестрельным ранением головы. Однако, когда приехала "скорая помощь", Тымчук уже скончался.

Больше о погибшем нардепе читайте на сайте "Сегодня": "Прошел Ирак и Ливан, попал под санкции Кремля: кем был Дмитрий Тымчук" .

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Тег убийство, версии, самоубийство, Тымчук, князев

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