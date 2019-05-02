Больше не верят: где в Европе фиксируют разочарование в демократии

С каждым годом количество противников народовластия растет

Фото: Flickr

Немцы массово разочаровываются работой демократии в Германии. Об этом пишет Die Welt, демонстрируя результаты опроса американского исследовательского центра Pew, проведенного в 2018 году.

"43 % опрошенных немцев высказали свое неудовлетворение работой демократии. Таким образом, за год число недовольных выросло на 17 %... Наибольшая доля недовольных демократией наблюдается среди сторонников партии "Альтернатива для Германии" – 69 %. Отмечается, что подобная тенденция существует и среди граждан, поддерживающих другие европейские популистские партии", – пишет издание.

Помимо Германии, уточняет Die Welt, опрос проводился и в других европейских странах. В них также немалое количество опрошенных критиковало демократию.

"Во Франции – 51 %, в Венгрии – 53%, в Великобритании – 55 %, в Италии – 70 %, в Испании – 81 %, в Греции – 84%", – говорится в материале.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему в мире возникают проблемы с демократией.

В свою очередь, европейцы продолжают акцентировать свое внимание на важности демократии. Так, европейцы ждут в будущем от Украины ряда демократических реформ.

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