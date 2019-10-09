"Большинство людей удивлены": как в США воспринимают Зеленского

/ Фото: AFP

Реклама

Президент Владимир Зеленский чуть не довел американского лидера Дональда Трампа до импичмента, а тем временем сами американцы до его приезда в США даже понятия не имели о новом украинском лидере, но удивлены его разгромной победой на выборах в Украине. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" бывший замминистра обороны США, эксперт Центра Байдена Майк Карпентер.

Бывший чиновник Пентагона подозревает, что до скандала по разговору с Трампом многие американцы вообще не имели какое-либо представление о Зеленском.

"Президент Зеленский был незнаком большинству американцев. Думаю, большинство людей удивлены победе Зеленского на выборах с такой огромной поддержкой, и сейчас на его плечах большое количество надежд украинцев реформировать правительство и сделать те многие вещи, которые он обещал. Среди них экономический рост, решение войны на Донбассе… Но большинство американцев сейчас до сих пор не знают, кем же на самом деле является Зеленский, что он отстаивает и они ждут, что он сделает дальше, как в его отношениях с Трампом, но также и по отношению к Украине", – сказал Карпентер.

Читайте также: Трамп, Зеленский и импичмент: чем закончится острый политический кризис в США

Экс-замминистра обороны США отметил, что большинство людей были удивились некоторым вещам, которые Зеленский говорил по телефону с Трампом, стенограмму которого рассекретили.

"Включая отсылки к пребыванию в Trump Tower (в конце телефонного разговора Зеленский сказал, что во время последнего посещения Нью-Йорка останавливался в Trump Tower – Авт.), критических комментариев в адрес нашего посла (Мари Йованович – Авт.), которого я знаю уже 12 лет, и который является очень профессиональным и надежным дипломатом. Такого рода комментарии удивили многих людей", – подчеркнул он.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Майком Карпентером: "Не думаю, что участие Трампа в "нормандском формате" в интересах Украины".

Как сообщали новости "Сегодня", 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины от 24 июля. Накануне в США разгорелся скандал: американского лидера обвиняли в давлении на Украину и конкретно Зеленского для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Позже даже инициировали процедуру импичмента президента США. Читайте полный текст стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

Отметим, что оба президента уже прокомментировали эту ситуацию. Так, Дональд Трамп утверждает, что представители Демократической партии США "угрожали" Зеленскому.

"Я требую транспарентности от демократов, которые посещали Украину и пытались заставить нового президента сделать те вещи, которые они хотели. Они обвинили меня в этом, но я этого не делал", – сказал американский лидер и добавил, что демократы не смогут победить на будущих выборах и подняли всю эту шумиху.

В свою очередь Владимир Зеленский сделал четкое заявление по скандалу вокруг его разговора с Трампом.

"Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна… Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", – говорил он

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама