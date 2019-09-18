Большинство украинцев хотят открытых заседаний правительства

/ Фото: Кабинет министров Украины

Украинцы хотят открытых заседаний нового Кабинета министров, которые бы освещались средствами массовой информации. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической службы Центра Разумкова.

66,5% опрошенных считают, что заседание правительства должны проводиться в открытом режиме, с доступом средств массовой информации.

За закрытый режим, без доступа представителей средств массовой информации, высказались 16,5% и затруднились ответить 16,8% респондентов.

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Социологами было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (кроме оккупированных территорий) по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября новым правительством было принято решение, что отныне заседания Кабмина станут закрытыми для СМИ. После завершения заседания Кабинета министров премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями решений, принятых на заседании. Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил такое новшество.

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Кроме того, новым правительством было принято еще одно любопытное решение. Кабмин окончательно ввел электронный обмен документами, отказавшись от бумаги. По поручению Дмитрия Дубилета, изменения должны заработать с 1 октября. До того момента государственные органы должны провести соответствующие организационные настройки в системе обмена документами.

Напомним, что впервые открытые заседания Кабмина начали проводить с февраля 2016 года. Подробней в сюжете:

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