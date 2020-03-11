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"Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Владимир Гройсман

11 марта, 17:37

Сергей Остапенко

Главные темы - переформатирование правительства и финансовый кризис

Гостем "Большого интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в эту пятницу станет премьер-министр Украины (2016-2019 гг) Владимир Гройсман.

  • Переформатирование правительства. Чего ждать от работы команды Дениса Шмыгаля?
  • Обвал на биржах и падение цен на нефть. Как финансовый кризис и эпидемия коронавируса повлияют на экономику Украины? Что будет с курсом валют?
  • А также об отставке руководителей силовых ведомств, перспективах встречи лидеров Нормандской четверки, рынке земли и прочем.

Обо всем этом – в "Большом интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":

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Напомним, что 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку Алексея Гончарука с должности главы правительства страны и 291 голосами за назначила на его место Дениса Шмыгаля.

/ Фото: Сегодня

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Владимир Гройсман большое интервью с Тиграном Мартиросяном

Источник: Сегодня

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