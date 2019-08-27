Болтон анонсировал свой визит в Украину

Конкретных дат он не указал

/ Фото: AFP

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев, но конкретных дат не указал.

"Президент (Дональд Трамп – ред.) Провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду моих будущих встреч с нашими партнерами в Киеве", – написал Болтон в своем микроблоге Твиттер.

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Также он заявил о поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

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"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформе и видение создания более сильной и процветающей Украины", – отметил советник американского президента.

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