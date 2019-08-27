Болтон рассказал, где и когда встретятся Трамп и Зеленский

Несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча в Варшаве должна состояться

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве. Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в комментарии журналистам во время своего визита в Украину, передает "Европейская правда".

"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны", - заявил он.

Болтон подчеркнул, что несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться.

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"Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, какой длительной будет встреча, принимая во внимание занятость в церемониях", - сказал он.

Ранее спецпредставитель Соединенных Штатов в делах Украины Курт Волкер заявил, что в США ожидают от Украины формирования нового правительства и реализации задекларированных намерений перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

По словам Волкера, Зеленский пока не имел возможности воплотить свои инициативы, потому что новый парламент еще не начал работать.

Американский дипломат также отметил, что у лидеров будет шанс для встречи в Варшаве, где 1 сентября пройдут мемориальные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, а также на полях Генассамблеи ООН, которая откроется 17 сентября в Нью-Йорке.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

При этом ранее украинский президент заявил, что его официальная поездка в США запланирована на сентябрь этого года.

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