Возможность для встречи: Трамп и Зеленский посетят Варшаву в один день

Президенты приедут на церемонию, посвященную 80-летию начала Второй мировой войны

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst.

Американский президент Дональд Трамп посетит мемориальные мероприятия в Польше, приуроченные к 80-ой годовщине начала Второй мировой войны, на которых также будет и его украинский коллега Владимир Зеленский.

Как сообщил 18 июля вице-премьер Польши Яцек Сасин, в Белом доме уже подтвердили визит президента США.

Церемонию, которая пройдет 1 сентября в Варшаве, посетят и другие мировые лидеры, однако президента России Владимира Путина среди них не будет, поскольку его не приглашали.

Сасин объяснил это агрессией РФ в отношении Украины: незаконной аннексией Крыма и поддержкой оккупантов на Донбассе.

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши, пригласив лидера, который сегодня таким же образом действует в отношении своего соседа", – сказал польский вице-премьер.

При этом, планируется ли встреча Трампа и Зеленского в Варшаве, все еще остается неизвестным

Стоит отметить, что европейские лидеры уже не впервые "открестились" от Путина в этом году. Ранее французские власти не пригласили президента России на 75-летие высадки союзников в Нормандии.

Подробнее о том, как проходили торжества в честь годовщины начала операции "Оверлорд", вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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