Возможность для встречи: Трамп и Зеленский посетят Варшаву в один день
Президенты приедут на церемонию, посвященную 80-летию начала Второй мировой войны
Американский президент Дональд Трамп посетит мемориальные мероприятия в Польше, приуроченные к 80-ой годовщине начала Второй мировой войны, на которых также будет и его украинский коллега Владимир Зеленский.
Как сообщил 18 июля вице-премьер Польши Яцек Сасин, в Белом доме уже подтвердили визит президента США.
Церемонию, которая пройдет 1 сентября в Варшаве, посетят и другие мировые лидеры, однако президента России Владимира Путина среди них не будет, поскольку его не приглашали.
Сасин объяснил это агрессией РФ в отношении Украины: незаконной аннексией Крыма и поддержкой оккупантов на Донбассе.
"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши, пригласив лидера, который сегодня таким же образом действует в отношении своего соседа", – сказал польский вице-премьер.
При этом, планируется ли встреча Трампа и Зеленского в Варшаве, все еще остается неизвестным
Стоит отметить, что европейские лидеры уже не впервые "открестились" от Путина в этом году. Ранее французские власти не пригласили президента России на 75-летие высадки союзников в Нормандии.
Подробнее о том, как проходили торжества в честь годовщины начала операции "Оверлорд", вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Возможность для встречи: Трамп и Зеленский посетят Варшаву в один день". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как найти солдата, воевавшего во Второй мировой войне: алгоритм действий
Количество запросов на поиск погибших во Второй мировой растет
Память павших во Второй Мировой войне почтили в США
В войне приняли участие 16 миллионов американских солдат
Зеленский поздравил антигитлеровскую коалицию с годовщиной высадки в Нормандии
6 июня 1944 года США, Канада и Британия начали самую масштабную высадку воздушного десанта во Франции
В Киеве почтили память жертв Второй мировой войны
Политики говорят – никогда не забудут героев, которые освобождали Украину