Болтон в Киеве и отчеты украинских вице-премьеров: топ-темы дня

Советник Трампа три дня будет решать важнейшие вопросы геополитики

Продолжается визит в Украину советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Официальная цель визита – продемонстрировать Киеву поддержку со стороны США и провести ряд встреч с украинским руководством. Неофициальная – предупредить продажу китайским компаниям запорожского предприятия "Мотор Сич".

Вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко представит маршрутную карту реформ Transition Book для будущего состава правительства.

Реклама

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советник Трампа Болтон в Киеве: последнее китайское предупреждение

Первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив расскажет об итогах работы Минэкономразвития за 2016-2019 годы.

В тренде Верховная Рада готовится начать работу: все фракции IX созыва

Стартует 76-й Международный Венецианский кинофестиваль.

Напомним, днем ранее новости "Сегодня" писали о подписании нового Избирательного кодекса и росте запасов газа. Больше об итогах дня 27 августа смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама