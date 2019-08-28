Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
27,94

Болтон в Киеве и отчеты украинских вице-премьеров: топ-темы дня

28 августа, 12:06

Советник Трампа три дня будет решать важнейшие вопросы геополитики

Продолжается визит в Украину советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Официальная цель визита – продемонстрировать Киеву поддержку со стороны США и провести ряд встреч с украинским руководством. Неофициальная – предупредить продажу китайским компаниям запорожского предприятия "Мотор Сич".

Вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко представит маршрутную карту реформ Transition Book для будущего состава правительства.

Реклама

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советник Трампа Болтон в Киеве: последнее китайское предупреждение

Первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив расскажет об итогах работы Минэкономразвития за 2016-2019 годы.

В тренде
Верховная Рада готовится начать работу: все фракции IX созыва

Стартует 76-й Международный Венецианский кинофестиваль.

Напомним, днем ранее новости "Сегодня" писали о подписании нового Избирательного кодекса и росте запасов газа. Больше об итогах дня 27 августа смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Болтон Зубко венецианский фестиваль Кубив Мотор Сич визит в Киев

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский определился с кандидатом в премьеры: СМИ выяснили подробности
Зеленский определился с кандидатом в премьеры: СМИ выяснили подробностиПолитика
Самый
Самый "закрытый" кандидат в премьеры: что непросто, но можно узнать об Алексее ГончарукеПолитика
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасности
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасностиРоссия
Перехода на контрактную службу не будет: что готовит армии Украины новая Рада
Перехода на контрактную службу не будет: что готовит армии Украины новая РадаПолитика
Стала известна рассадка депутатов в Раде: где на самом деле удобнее сидеть в сессионном зале
Стала известна рассадка депутатов в Раде: где на самом деле удобнее сидеть в сессионном залеПолитика
Борьба с кнопкодавством в Раде: у Зеленского анонсировали появление новой системы
Борьба с кнопкодавством в Раде: у Зеленского анонсировали появление новой системыПолитика

Новости партнеров

Loading...