Задержание наемников Вагнера: следователи нашли "след" оппозиции

На Статкевича и Тихановского заведены уголовные дела «за подготовку массовых беспорядков», а исполнителями могли быть вагнеровцы

Задержанные под Минском наемники из российской ЧВК Вагнера могут быть связаны с белорусскими оппозиционерами – Николаем Статкевичем и блогером Сергеем Тихановским, мужем кандидата в президенты Светланы Тихановской.

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Об этом со ссылкой на Следственный комитет Беларуси сообщает БЕЛТА.

В СК отметили, что главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета в отношении Сергея Тихановского возбужден ряд уголовных дел.

"Так, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 УК по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, в отношении Статкевича, Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст 293 УК", – проинформировали в СК.

"По результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория „Белорусочка" в Минском районе", – отмечается в сообщении следственного ведомства, которое цитирует ТАСС.

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Напомним, секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанных боевиков ЧВК Вагнера подозревают в подготовке теракта .

Сайт "Сегодня" также сообщал, что после задержания наемников Вагнера под Минском МИД Беларуси вызвал российских дипломатов "на ковер" , чтобы получить официальные объяснения.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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