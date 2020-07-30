Українська
$ 27,69
32,47
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Задержание наемников Вагнера: следователи нашли "след" оппозиции

30 июля, 15:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

На Статкевича и Тихановского заведены уголовные дела «за подготовку массовых беспорядков», а исполнителями могли быть вагнеровцы

Задержанные под Минском наемники из российской ЧВК Вагнера могут быть связаны с белорусскими оппозиционерами – Николаем Статкевичем и блогером Сергеем Тихановским, мужем кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Реклама

Об этом со ссылкой на Следственный комитет Беларуси сообщает БЕЛТА.

В СК отметили, что главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета в отношении Сергея Тихановского возбужден ряд уголовных дел.

"Так, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 УК по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, в отношении Статкевича, Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст 293 УК", – проинформировали в СК.

В тренде
Задержание наемников Вагнера: следователи нашли "след" оппозиции

"По результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория „Белорусочка" в Минском районе", – отмечается в сообщении следственного ведомства, которое цитирует ТАСС.

Реклама

Напомним, секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанных боевиков ЧВК Вагнера подозревают в подготовке теракта .

Сайт "Сегодня" также сообщал, что после задержания наемников Вагнера под Минском МИД Беларуси вызвал российских дипломатов "на ковер" , чтобы получить официальные объяснения.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь оппозиция вагнер массовые беспорядки ЧВК Вагнера

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фото
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фотоДругие страны
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в год
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в годДругие страны
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в БеларусиРоссия
Все зависит от России: в Канаде прокомментировали новое перемирие на Донбассе
Все зависит от России: в Канаде прокомментировали новое перемирие на ДонбассеДругие страны
Конкурентка Лукашенко выступила за прекращение союзничества Беларуси с Россией
Конкурентка Лукашенко выступила за прекращение союзничества Беларуси с РоссиейДругие страны
У берегов Японии произошло сильное землетрясение
У берегов Японии произошло сильное землетрясениеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять