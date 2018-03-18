Великобритания отказала России в доступе к Скрипалю

Великобритания ответила отказом на запрос России о предоставлении доступа к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю, который находится в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

"Мы запросили консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина", – заявили в российской дипмиссии.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон не предоставляет доступа к россиянам Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, пострадавшим от отравления в Солсбери. При это он заверил, что и Скрипаль и его дочь Юлия являются российскими гражданами.

Как сообщалось, Россия завела дело по факту покушения на умышленное убийство дочери Скрипаля и заявила о готовности к сотрудничеству с компетентными органами Великобритании.

Ранее мы писали о том, что17 марта, посла Великобритании в России Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел РФ.

По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.