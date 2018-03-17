Посла Британии вызвали "на ковер" в МИД России

Сегодня, 09:51

В Кремле могут объявить дипломату решение по ответным мерам против Британии

Фото: AFP
Фото: AFP

Посла Великобритании в России Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел РФ.

Об этом сообщили в российском МИДе.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения по ответным мерам Москвы в отношении Лондона приняты и в ближайшее время будут доведены до британской стороны.

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие на британской территории, по всей вероятности, отдал лично президент России Владимир Путин.

"Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй Мировой войны", – заявил он.

Джонсон также добавил, что отравляющее вещество было произведено Россией и там же хранилось.
Россия, Великобритания, британия, отравление Скрипаля
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

фото AFP

Разработчик "Новичка" рассказал о противоядии от вещества, отравившего Скрипаля

Сегодня, 04:01

По его словам, негосударственные группы не могли отравить Скрипаля

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко об отравлении Скрипаля: Наше послание России – "заткнуться и убраться"

Вчера, 17:02

Глава государства напомнил Кремлю слова британского министра обороны по "делу Скрипаля"
Загрузка...

Россия

Место травления. Фото: AFP

Россия завела дело по отравлению дочери Скрипаля

Вчера, 16:54

Следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании

Евросоюз

фото AFP

Дело Скрипаля: живущие в Лондоне россияне боятся повторить его судьбу

Вчера, 16:30

Проживающие в Британии состоятельные граждане РФ резко усиливают свою охрану
Загрузка...