Посла Британии вызвали "на ковер" в МИД России

В Кремле могут объявить дипломату решение по ответным мерам против Британии

Посла Великобритании в России Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел РФ.

Об этом сообщили в российском МИДе.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения по ответным мерам Москвы в отношении Лондона приняты и в ближайшее время будут доведены до британской стороны.

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие на британской территории, по всей вероятности, отдал лично президент России Владимир Путин.

"Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй Мировой войны", – заявил он.

Джонсон также добавил, что отравляющее вещество было произведено Россией и там же хранилось.