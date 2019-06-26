Будет гигантский бюллетень: в ЦИК назвали лидера среди областей по кандидатам в депутаты

На одном из округов бюллетень будет еще больше по размерам, чем был на президентских выборах

Фото: AFP

На выборы в Верховную Раду баллотируются почти шесть тысяч кандидатов в депутаты, а лидером оказалась Одесская область. Об этом рассказала на брифинге секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

По ее словам, в целом по Украине среднее количество в бюллетене составляет 16 кандидатов. Хотя, отметил она, есть и рекордсмены.

"У нас есть 133 округ, Одесская область. Там сейчас зарегистрированы 50 кандидатов в одном избирательном округе. Представьте, какой размер бюллетеня. Будет конкурировать с президентским. А наименьшее количество – это несколько округов: 46 округ в Донецкой области, 177 округ в Харьковской области, 178 округ и Харьковской области и 188 округ в Хмельницкой области – там всего по шесть кандидатов", – рассказала Бернацкая.

Как сообщалось, на выборы в Раду ЦИК заказала печать бюллетеней на 281 миллион гривен. Также стало известно, сколько заплатит Украина в целом за выборы в Раду.

Ранее новости "Сегодня" перед стартом президентских выборов сообщали, как изготавливались бюллетени и сколько они стоят. Отмечалось, что из-за большого количества кандидатов (в первом туре их было 39) бюллетень был в длину аж 80 сантиметров.

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