Будет ли Путин работать с Зеленским: в Кремле прокомментировали выборы в Украине

В России также сомневаются в полной легитимности выборов, Песков назвал причину

Дмитрий Песков. Фото: AFP

Кремль с уважением относится к выбору украинцев во втором туре выборов президента Украины, однако еще рано говорить о возможном сотрудничестве президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается выборов в Украине. Пока преждевременно говорить о поздравлении президента Путина господину Зеленскому, а также возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам. При этом в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, этот выбор абсолютно очевиден", – сказал он.

В России также сомневаются в полной легитимности выборов, так как граждане Украины в России не имели возможности проголосовать.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 15:20 22 апреля, Зеленский набирает 73,23% (13 446 127 голосов избирателей), у Порошенко – 24,44% (4 488 481). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.

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