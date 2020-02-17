"Будьте осторожны со сделками с Россией": Пристайко припомнил Земану историю с Януковичем

Янукович тоже когда-то пошел на сделку с Кремлем и это перевернуло его жизнь

Милош Земан. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Президент Чехии Милош Земан известен своей пророссийской позицией и не раз призывал то признать Крым российским, то снять санкции с России. Однако министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посоветовал ему не заключать закулисных сделок со страной-агрессором.

Об этом он сказал в интервью чешскому изданию Respekt.

Украинский министр напомнил чешскому президенту историю бывшего президента Украины Виктора Януковича, который за российские деньги отказался подписать Соглашение об ассоциации, что привело через какое-то время к его свержению, бегству из страны и приговору суда.

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"И у него (Януковича) возникла замечательная идея, что он ничего не подпишет с Европой, так как ему обещали 3 миллиарда долларов в виде займов от Путина. Что он обещал и сколько получил для себя, мы не знаем. Но украинцы не согласились с этим, и через несколько месяцев Янукович был в ссылке. Урок: будьте осторожны при заключении соглашений с Россией, не заключайте закулисных сделок. В противном случае это всегда плохо заканчивается", – сказал Пристайко.

Как сообщали новости "Сегодня", первый раз президент Чехии отметился скандальным заявлением по Крыму в 2017 году, когда предложил "урегулировать" спор между Украиной и Россией за полуостров деньгами, нефтью или газом.

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Также он выступал за отмену санкций Евросоюза против России, поскольку считает их неэффективными.

Но не все так гладко оказалось между Прагой и Москвой. Под Новый год чешский "друг Путина" разозлился на "абсолютное нахальство" МИД РФ. Земан обвинил российских дипломатов в "абсолютном нахальстве" за критику чешского закона, который признает 21 августа днем памяти жертв "вторжения и последующей оккупации" Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.

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