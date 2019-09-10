Буду служить дальше: моряк Будзило рассказал о разговоре с Зеленским

Будзило (слева) и Зеленский / Фото: president.gov.ua

На днях освобожденный моряк Андрей Эйдер рассказывал о своем самочувствии и тюремных врачах в РФ, а теперь мичман буксира "Яны Капу" Юрий Будзило заявил, что, несмотря на произошедшее с ним, он намерен и дальше служить на флоте.

Об этом он рассказал в интервью Hromadske.

По его словам, после возвращения в Украину, при выходе из самолета, его встретил президент Украины Владимир Зеленский и спросил, намерен ли он и дальше служить, на что моряк дал однозначный ответ.

"Я ответил: буду продолжать. Затем он (Зеленский – Ред.) сказал, что должен прийти новый буксир, буду ли я на нем служить. Я ответил, что да", – рассказал Будзило.

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Моряк подчеркнул, что будет служить, как минимум, до завершения войны, хоть жена и против, чтобы он возвращался на флот.

"Тогда (когда закончится война – ред.), возможно, и завершу свою военную карьеру. Я не карьерист, я просто военный", – подчеркнул он.

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Будзило добавил, что не жалеет, что оказался в такой ситуации (захват Россией и удерживание в плену), так как "выполнял свой долг перед страной".

"Если бы мне сказали, что должно произойти, я бы все равно пошел бы", – резюмировал моряк.

Как сообщали новости "Сегодня", один из бывших узников Кремля Николай Карпюк рассказал о пытках в российском плену. По его словам, одним из любимых действий тюремщиков было мучения током, а также сутками не давали украинцам спать.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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